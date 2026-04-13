Prosegue la rassegna “generAzioni” organizzata dalla compagnia Meridiano Zero, che punta su giovani autori e interpreti della scena italiana. A Sassari arriva Giovanni Onorato, trentunenne autore e performer romano eclettico e versatile, che al mestiere del teatro – tra i suoi incontri, quelli con artisti del calibro di Antonio Rezza e Filippo Timi - alterna originali progetti di danza, musica e poesia, e che, come dice di sé, è stato anche «cameriere, fornaio, detective e autista».

Onorato porta a Sassari due spettacoli che l’hanno fatto conoscere dal pubblico e gli sono valsi il riconoscimento della critica. Il primo è “Suck my Iperuranio” giovedì 16 aprile, alle 20:30, allo Spazio Bunker (via Porcellana 17/A). Lo spettacolo è stato finalista Direction Under 30 e vincitore #pillole presso il Teatro Studio Uno. Sempre al Bunker, l’attore romano condurrà inoltre, il 17 e il 18 aprile, un laboratorio teatrale aperto a tutti.

Il secondo spettacolo, dal titolo “A.L.D.E. non ho mai voluto essere qui”, è in programma domenica alle 18, al Teatro Civico. Onorato condivide la scena con Mario Russo, che firma anche le musiche insieme a Lorenzo Minozzi. Finalista al bando Biennale College 2022 e vincitore della mezione speciale al Premio Tuttoteatro.com, lo spettacolo utilizza il linguaggio e la spontaneità espressiva del poetry-slam, all’interno di una cornice narrativa, per indagare il rapporto tra realtà e autobiografia.

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