Pronta la nuova sala d’attesa al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero. La Asl di Sassari ha arredato i nuovi spazi con poltrone reclinabili in grado di migliorare il comfort dei pazienti in attesa.

Nelle scorse ore la direzione sanitaria di presidio ha attivato una seconda sala d’attesa, attigua alla Camera calda del Ps, allestita in uno spazio riqualificato di circa 60 metri quadri che, quando verranno avviati i lavori di ammodernamento dell’ingresso principale, diventerà il passaggio per i pedoni in arrivo al servizio di emergenza-urgenza.

L’Azienda sanitaria contestualmente ha inoltre acquistato una ventina di poltrone elettriche, reclinabili, che sono state posizionate tra la nuova sala d’attesa, il triage e le sale interne ed esterne del Pronto soccorso, e già disponibili per la popolazione, utili al miglioramento del comfort dei pazienti che attendono il loro turno.

