È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la settima edizione di Promo Autunno, la fiera regionale del Nord-Sardegna, che quest’anno si svolgerà il 17, 18, 19 e 20 ottobre negli spazi di Promocamera in Predda Niedda a Sassari. Sarà un’edizione più che mai dedicata al tessuto imprenditoriale e alle sue eccellenze, per implementare l’incontro tra aziende e visitatori che, ogni anno, invadono i diversi padiglioni a decine di migliaia nell’arco delle tre giornate della manifestazione.

L'evento, che si sviluppa su una superficie di circa 8.000 metri quadri, è organizzato da Pubblicover di Claudio Rotunno per essere ancora una volta punto di riferimento per l'imprenditoria isolana. Vastissima la gamma di settori aderenti all’iniziativa, che spaziano dall'agroalimentare all'artigianato, dall'arredo al design, dall'industria alla gioielleria, passando per assicurazioni, agenzie immobiliari, scuole di lingue, centri benessere, acconciatori, settore auto, energia, tecnologia e molto altro.

A grande richiesta, per la prima volta la fiera durerà quattro giornate. Pertanto, considerata la grande affluenza del fine settimana, resterà aperta anche il lunedì successivo, in modo da concedere alle imprese un momento utile a chiudere gli affari con tranquillità.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella sala riunioni della Camera di Commercio del Nord Sardegna, con la partecipazione di Claudio Rotunno, ideatore e organizzatore della fiera, e dei principali attori istituzionali, tra cui il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, il vicesindaco di Sassari, Pier Luigi Salis, il direttore di Confindustria Centro Nord Sardegna, Giansimone Masia.

«Con la settima edizione, Sassari si conferma capitale dell'innovazione e della crescita economica per le imprese sarde», ha affermato Claudio Rotunno, «con l’obiettivo di offrire alle aziende una piattaforma ideale per lanciare nuovi prodotti, fare networking e incrementare la visibilità a livello regionale e nazionale».

«I nostri imprenditori rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’economia che ci impegniamo a valorizzare e promuovere», è il commento di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, «anche in questa nuova edizione, che ci aspettiamo possa essere all’altezza, anzi migliore, di quelle degli anni scorsi». Gli imprenditori potranno beneficiare del voucher camerale relativo al Fondo fiere pari al 50% delle spese ammissibili.

«La struttura di Promocamera ha già dimostrato straordinarie potenzialità nel valorizzare la crescita del sistema economico del nord Sardegna e non solo», ha aggiunto Francesco Carboni, presidente di Promocamera. «Il nostro padiglione, infatti, accoglie una serie di eventi e manifestazioni che attestano la vivacità di questo territorio».

Anche quest’anno una particolare attenzione sarà rivolta all’eco-sostenibilità, attraverso l’utilizzo di attrezzature realizzate con materiali naturali, a sottolineare l'importanza dell'innovazione e della responsabilità ambientale. Il settore Gold, cuore pulsante della manifestazione, ospiterà gli stand delle istituzioni e delle principali associazioni di categoria. Qui si svolgeranno incontri, talk show ed approfondimenti su temi quali design, architettura, mobilità ecosostenibile e innovazione tecnologica. Il settore Platinum sarà dedicato alle aziende più prestigiose, quale vetrina degli espositori d'eccellenza.

Una modifica strutturale importante per l’edizione 2025 sarà la zona Eventi Wedding e Food, che sarà allestita al centro della fiera con un grande palco di oltre venti metri e un maxi LED Wall come fondale, per accogliere le sfilate di moda, convention, intrattenimento e presentazioni.

Ancora una volta andranno in scena sfilate di moda con abiti da cerimonia, che negli anni hanno confermato la loro attrattività per il pubblico. Inoltre, non mancherà il tradizionale padiglione Food Events, con cooking show e degustazioni che hanno sempre riscosso un enorme successo tra i visitatori.

In tema di innovazione e sostenibilità, la fiera ospiterà anche convegni su tematiche legate al lavoro, al green e alle novità del settore automobilistico, con interventi di esperti e professionisti del settore. Questi momenti di confronto saranno realizzati grazie alla Regione Autonoma della Sardegna, che metterà a disposizione una sala stampa dedicata.

La fiera si avvale della collaborazione di storici partner come Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Confindustria Centro-Nord Sardegna, Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Atp di Sassari e Confcommercio.

