Si annunciano disagi a Villanova Monteleone per il mancato ritiro della plastica che potrebbe non essere garantito nei prossimi giorni. A comunicarlo al Comune è Formula Ambiente, società che ha in appalto il servizio di raccolta negli impianti regionali autorizzati. «A quanto pare è un problema che sta interessando diversi territori della Sardegna e che si confida possa essere risolto in tempi brevi», afferma il sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni.

«Pertanto, sino a nuova comunicazione, si chiede di evitare il deposito fuori casa della plastica differenziata, così come la consegna presso l’Econcentro». Nei giorni scorsi il disservizio si era verificato nel sud dell’Isola. Il rischio è che l’emergenza possa perdurare a causa di un problema sulla filiera a livello nazionale. Una notizia che ha creato allarme tra i cittadini e polemiche politiche. La plastica non è bloccata nei Comuni, ma negli impianti che dovrebbero riceverla, tanto che l’intera economia circolare rischia di saltare.

