Sassari, domenica l’assegnazione dei premi dell’Accademia italiana della cucinaI riconoscimenti “Massimo Alberini” e “Dino Villani” alla storica salumeria Mangatia e all’azienda agricola Turra di Osilo
Il 30 novembre, al Parco di Bunnari, la delegazione di Sassari dell’Accademia italiana della cucina assegnerà ai titolari della salumeria Mangatia di Sassari e dell’azienda agricola Turra di Osilo i premi “Massimo Alberini” e “Dino Villani”.
Il premio “Massimo Alberini” è rivolto a quegli esercizi commerciali che, da lungo tempo, offrono prodotti alimentari di eccellente qualità e legati alla tradizione del territorio. La salumeria Mangatia, che si aggiudica il premio, non ha bisogno di particolari presentazioni: attiva a Sassari fin dal 1922, costituisce da sempre un punto di riferimento per i gourmet cittadini e per chi cerchi prodotti locali di grande qualità.
Il premio “Dino Villani” è indirizzato a valorizzare i prodotti a base non industriale di comprovata tipicità locale e la cui tradizione meriti di essere mantenuta e tutelata. Nell’occasione, ad essere premiata è l’azienda Turra di Osilo con la sua “Ricotta mustia”, un’autentica prelibatezza ottenuta da un latte di altissima qualità e con una tecnologia artigianale che garantisce genuinità e unicità nelle caratteristiche organolettiche del prodotto.
Il conferimento dei premi sarà preceduto da una Tavola rotonda intitolata “Prodotti tipici, tradizione gastronomica e resilienza dei piccoli centri”. Al centro del confronto c’è la constatazione che molte produzioni alimentari tipiche e le relative preparazioni gastronomiche trovano il loro luogo elettivo nei territori che fanno capo ai comuni più piccoli. I gravi fenomeni di ridimensionamento demografico ed economico cui questi comuni vanno da tempo soggetti rischiano perciò di produrre un forte depauperamento anche sul piano della tradizione e della cultura alimentare.
(Unioneonline)