Sabato 29 novembre, alle 16, la Sala congressi Filippo Canu di Porto Torres ospiterà il convegno informativo sulla tematica che riguarda la disprassia e disprassia oculare, un disturbo della pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei movimenti volontari degli occhi, un evento promosso dall’associazione Circolare in collaborazione con l’associazione Per Piccoli Passi Sardegna Odv.

L’evento è gratuito ed è rivolto a tutta la comunità educativa, genitori e insegnanti. Saranno presenti l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Porto Torres Gavina Muzzetto e la presidente della Commissione Servizi Sociali Paola Conticelli.

La dottoressa Anna Luisa Sanna, vicepresidente dell’associazione “Per Piccoli Passi Sardegna ODV”, medico di medicina generale, affronterà la tematica della disprassia.

La presidente dell’associazione Elena Spigno, optometrista, psicomotricista, tecnico Brmt e tecnico ginnastica posturale parlerà della disprassia oculare. Un momento di confronto per conoscere il disturbo che si manifesta già dall'età infantile. Modera l’incontro la dottoressa Silvia Lutzoni.



