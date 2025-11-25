«La Regione corregga subito la scelta di chiudere l’Ufficio Invalidi Civili di Alghero». È l’appello del consigliere comunale Alberto Bamonti (Noi Riformiamo Alghero), che definisce la riforma sperimentale avviata dal Governo nazionale su Sassari «una decisione sbagliata e un disastro totale, che come sempre ricade sulle spalle dei più deboli».

Secondo Bamonti, «l’accentramento a Sassari della gestione delle invalidità non è una semplice scelta amministrativa, ma un atto di profonda ingiustizia». La chiusura dell’Ufficio Invalidi ad Alghero, afferma, «ha cancellato un servizio essenziale e vicino alle persone, senza valutarne le conseguenze».

Oggi, denuncia il consigliere, «anziani, persone con disabilità e famiglie fragili sono costrette a spostarsi a Sassari per pratiche che prima venivano gestite in città, con costi e disagi enormi». Bamonti chiede un intervento immediato della Regione: «È urgente fermare questa deriva e ripristinare l’ufficio ad Alghero. Non si può fare sperimentazione sulla pelle dei più fragili».

