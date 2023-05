Ancora nessuna risposta sulla ripresa degli investimenti relativi al progetto della Chimica verde, il piano previsto dal protocollo d'intesa del 2011 sulle iniziative di risanamento e riconversione dell’area industriale di Porto Torres nel 2011.

«È caduto, irresponsabilmente, nel dimenticatoio», sostiene Silvio Lai, deputato Pd della Commissione bilancio della Camera che, «al fine di svegliare Governo e Regione dal torpore», ha depositato alla Camera un’interrogazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per chiedere di conoscere le eventuali interazioni avvenute in questo anno tra Regione e Governo e gli atti già predisposti da quest’ultimo in questi mesi. Infine, per conoscere la relativa tempistica legata all’avvio del percorso istituzionale.

«Entrambi, infatti, ad un anno da una previsione normativa contenuta nel decreto energia, nella passata legislatura, con un emendamento del Pd a firma Gavino Manca», aggiunge il deputato Lai, «non hanno ancora attivato la procedura di concertazione per la convocazione del tavolo istituzionale tra Governo Italiano, Regione Sardegna, ENI spa, Novamont, rappresentanti degli enti locali e delle forze sindacali per la chimica verde a Porto Torres».

© Riproduzione riservata