Nessun imputato si sottoporrà a esame nel processo in corso in tribunale a Sassari contro, tra gli altri, Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo, e Corrado Melis, vescovo di Ozieri.

Con loro sono a giudizio altre 7 persone, imputate a vario titolo di peculato, riciclaggio, favoreggiamento e false informazioni fornite al pubblico ministero. La maggiore accusa è, secondo l'imputazione, quella di aver stornato, dal 2013 al 2016, i fondi dell'8 x mille, dalla diocesi ozierese alla cooperativa Spes, presieduta proprio da Becciu. Stamattina in udienza i legali degli imputati, Ivano Iai e Antonello Patané, hanno dichiarato che, al momento, non avendo ancora ricevuto tutti gli atti dalla procura, i loro assistiti non si sottoporranno a esame.

Nella prossima udienza, calendarizzata dal collegio, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci per il 14 ottobre, saranno sentiti circa sette testimoni. Tra questi l'attuale neo arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Soddu, al tempo delle contestazioni direttore nazionale della Caritas, monsignor Sebastiano Sanguinetti, già vescovo di Ozieri. Il pm è Gianni Caria.



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