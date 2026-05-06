Segnali estremamente preoccupanti sulla programmazione invernale Ryanair dall’aeroporto di Alghero-Fertilia. A lanciare l’allarme è Michele Pais, consigliere della Lega, che denuncia un quadro ancora parziale ma, a suo giudizio, già critico.

L’esponente di opposizione punta il dito sui voli caricati in ritardo rispetto ad altri scali, solo collegamenti nazionali, nessuna tratta internazionale e frequenze settimanali che passerebbero da 22 a 9.

«Con questi numeri l’aeroporto non può reggere», afferma Pais segnalando il mancato superamento dello scontro tra compagnia e Regione sulla compensazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Una questione che, secondo Pais, rischia di presentare un conto salatissimo allo scalo algherese.

Il timore è quello di un ridimensionamento pesante, con effetti diretti non solo sulla mobilità del territorio, ma anche sull’occupazione e sull’intero sistema economico del Nord Ovest Sardegna. Pais parla addirittura del rischio di una catastrofe sociale, richiamando l’attenzione sui lavoratori dello scalo e sulle famiglie che dipendono dall’attività aeroportuale. «Serve un’azione concreta, forte e risolutiva. Non si può continuare a inseguire le emergenze».

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