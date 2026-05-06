Quattro persone sono finite in carcere al termine di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania. I militari, supportati dai Comandi Provinciali di Nuoro e Sassari e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica. Le misure cautelari hanno riguardato soggetti residenti in Gallura, Goceano e Barbagia.

L’INDAGINE – L'attività investigativa, coordinata dal Procuratore della Repubblica facente funzioni, ha fatto luce su una coltivazione di sostanze stupefacenti nel territorio del Nord Sardegna. Nel corso dell'operazione è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare nei confronti di un'altra persona ritenuta coinvolta nelle attività illecite.

L'indagine è scaturita da un intervento effettuato lo scorso settembre nelle campagne di Luras, dove i carabinieri avevano individuato una vasta piantagione di cannabis indica composta da oltre mille piante, alte in media circa un metro e venti. La coltivazione, che si trovava in un'area particolarmente impervia e difficilmente accessibile, era dotata di un articolato sistema di irrigazione alimentato da due cisterne per la raccolta dell'acqua e, elemento significativo, un sistema di videosorveglianza da remoto alimentato tramite pannelli solari, installato per monitorare costantemente l'area e prevenire intrusioni.

Durante l’operazione era scattato l’arresto in flagranza per un uomo residente nell'Oristanese, mentre un secondo individuo, residente in Gallura, era stato denunciato a piede libero. I militari avevano sequestrato oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per la distribuzione e diversi grammi di hashish.

(Unioneonline)

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