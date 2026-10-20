Bilancio più che positivo per le visite guidate alla chiesa romanica di Santa Maria ‘e Contra di Cargeghe, nel corso della manifestazione de “Le Giornate del Romanico” della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Circa 200 visitatori hanno potuto apprezzare la bellezza architettonica, la storia e le vicende accadute intorno a una delle più piccole chiese romaniche della Sardegna.

Per la prima volta si è potuto, in un unico tour, visitare le chiese romaniche del Figulinas e del Coros tra cui l’antica abbazia della Santissima Trinità di Saccargia della quella Santa Maria ‘e Contra era una pertinenza poiché appartenenti all’ordine dei camaldolesi. La chiesa si distingue nel panorama dell’architettura romanica sarda per la sua peculiarità dimensionale, detenendo il primato di chiesa romanica più piccola dell’isola.

Questa caratteristica non solo la rende un unicum nel suo genere, ma offre anche un interessante spunto di riflessione sulle diverse tipologie di edifici sacri presenti in Sardegna nel periodo medievale e sulle loro specifiche funzioni all’interno delle comunità locali. A consentire la buona riuscita dell’evento sono stati la Biblioteca comunale di Cargeghe, i ragazzi del Servizio Civile con l'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento.

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