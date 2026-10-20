Emergenza idrica, fauna selvatica, dermatite nodulare bovina e carenza di manodopera.

Sono alcune delle principali criticità affrontate oggi a Santa Maria La Palma, borgata di Alghero, nel corso dell’assemblea territoriale di Coldiretti Nord Sardegna, dedicata allo stato di salute dell’agricoltura e dell’allevamento e alle prospettive future del comparto.

Al centro del confronto anche la valorizzazione delle filiere produttive e le difficoltà quotidiane delle aziende agricole, alle prese con problematiche che richiedono interventi concreti e risposte tempestive per salvaguardare la competitività delle imprese.

La giornata è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede territoriale di Coldiretti in piazza Olbia, a Santa Maria La Palma, destinata a diventare un punto di riferimento per agricoltori e allevatori della Nurra, con servizi di assistenza e supporto alle aziende. L’organizzazione ribadisce così il proprio impegno a sostegno del comparto agricolo, strategico per l’economia del territorio, puntando a rafforzare la rappresentanza delle imprese e la tutela delle produzioni locali.

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