Il comando provinciale dei carabinieri di Sassari, alla guida del colonnello Antonio Maione, schiera i suoi nuovi uomini nei vari reparti dipendenti, ufficiali presentati questa mattina nella sede della caserma di via Rockefeller.

Il capitano Stefano Curti è il nuovo comandante della compagnia di Porto Torres, affiancato dal tenente Niccolò Oresta, nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile della stessa compagnia. Il capitano Antonio Onida è il nuovo comandante del nucleo radiomobile della compagnia di Sassari, il tenente colonnello Nicola Pilia, nuovo comandante del reparto territoriale di Olbia e Francesco Capula, nuovo comandante della compagnia di di Bono.

«Sono ufficiali di grande spessore professionale, ciascuno per il proprio compito, dotati di esperienza e capaci di dare un contributo valido nei territori di loro competenza», sono le parole del comandante provinciale Maione.

Il nuovo assetto con l'obiettivo di contrastare sempre più in modo incisivo le illegalità. In questi giorni i nuovi ufficiali stanno facendo conoscenza delle esigenze del territorio e incontrando i vertici delle istituzioni locali.

