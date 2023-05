Il Prefetto di Sassari, Paola Dessì, e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari, Mirella Pintus, hanno sottoscritto oggi l'intesa finalizzata alla costituzione del presidio territoriale unitario, in attuazione del Protocollo nazionale siglato il 20 ottobre 2022 dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze.

Composto da personale della Prefettura e della Ragioneria Territoriale dello Stato, tale organismo ha il compito di supportare le amministrazioni locali titolari di interventi finanziati o da finanziarsi con risorse del Pnrr.

Nello specifico, il presidio assisterà i Comuni negli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi, con la finalità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati, il rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti, sotto il profilo amministrativo-contabile e in materia di contrasto alle frodi, doppio finanziamento e Dnsh (Do Not Significant Harm). Curerà, inoltre, i controlli concernenti gli adempimenti antimafia per il contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

In occasione della sottoscrizione, le amministrazioni locali della provincia hanno partecipato a una riunione in Prefettura nella quale sono state illustrate le finalità dell'intesa.

Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di accesso e implementazione del sistema ReGiS, la piattaforma unica sviluppata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso cui le amministrazioni adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr.

Seguiranno periodici incontri con gli enti locali per l’esame dello stato di attuazione delle procedure, con l'obiettivo di assicurare il rispetto degli adempimenti nei tempi prefissati e di affrontare da vicino eventuali difficoltà che dovessero presentarsi.

