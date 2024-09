Ancora disagi per i passeggeri a bordo delle navi della compagnia Tirrenia, impegnate nella linea Porto Torres-Genova.

La Moby Wonder ha dovuto subire uno stop in porto, nello scalo industriale turritano per un’avaria all’elica. In standby nel molo Asi da ieri sera, mercoledì 4 settembre, per un problema tecnico che ha costretto la società di Onorato ad un cambio di programma.

Un guasto che ha richiesto l’intervento di tecnici specializzati, intervenuti nel pomeriggio: per fortuna sono riusciti a riparare il malfunzionamento dell’elica e a consentire alla Moby Wonder di riprendere il viaggio verso lo scalo del capoluogo ligure già da questa sera.

I passeggeri che invece dovevano imbarcarsi ieri sera per raggiungere il porto di Genova, sono stati riprotetti a Olbia. Un trasferimento immediato che ha creato non pochi disagi ai circa mille viaggiatori dirottati nello scalo gallurese.

