Il Comune di Porto Torres ha avviato la procedura per istituire l’Ufficio Gestione delle Politiche Attive Giovanili con la funzione di valorizzare la formazione e l’inserimento professionale dei giovani cittadini. Un servizio che disponga di una propria autonomia gestionale e funzionalmente ed esclusivamente dipendente dal dirigente dell’Area Affari Generali, Flavio Cuccureddu, con una gestione affidata alla dipendente comunale Cecilia Brodu sui diversi settori. In particolare con l’apertura dell’Ufficio apposito si intende gestire il servizio civile universale; il programma Alternanza Scuola Lavoro (PTCO); la procedura per l’attivazione di un percorso di formazione e qualificazione per figure specializzate di operatori socio sanitari (O.S.S.), patrocinata dal Comune di Porto Torres; altre procedure attinenti alle politiche giovanili di formazione e inserimento professionali che dovessero, di volta in volta, essere assegnate dal dirigente che dovrà individuare con successivo provvedimento l’eventuale personale a supporto da assegnare all’Ufficio per la gestione delle relative attività.

