In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, giovedì 5 giugno, l’associazione Aps Maestrale organizza a Porto Torres l’evento “Pulifondali e Pulispiagge”.

Attraverso le attività di raccolta rifiuti da fondali e spiagge, la manifestazione promuove comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e valorizza Porto Torres come area Plastic Free. L’evento è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Guardia Costiera, Comune di Porto Torres, Fipsas Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee nuoto pinnato.

Le operazioni di recupero dei rifiuti si svolgeranno per tutta la mattina del 5 giugno: saranno a lavoro i subacquei della Maestrale, de I Sette Mari, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la campionessa italiana di pesca subacquea in apnea Cinzia Cara. Le operazioni da terra interesseranno tutta l’area portuale, le spiagge dello Scogliolungo, della Renaredda e delle Acque Dolci. La giornata inizierà alle 9, con l’arrivo delle studentesse e degli studenti, dei subacquei e dei volontari. Dopo l’accoglienza in piazza Eroi dell’Onda e i saluti delle autorità, sarà spiegato il significato dell’iniziativa e l’importanza della raccolta dei rifiuti per la tutela dell’ambiente marino e costiero. Alle 10 inizieranno le operazioni di pulizia.

I ragazzi, divisi in gruppi, si recheranno nelle spiagge dello Scogliolungo, della Renaredda e delle Acque Dolci e, contemporaneamente, i subacquei si immergeranno nelle acque antistanti lo Scogliolungo e la scogliera di Levante. La raccolta si concluderà intorno alle 12. A partire dalle 12.30, si svolgerà un breve incontro di restituzione e analisi dei risultati. Saranno presentate delle schede illustrative per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto, indicando i tempi di degrado in natura – sia immersi che fuori dall’acqua – e il relativo impatto sull’ambiente. A seguire, ci sarà una premiazione simbolica per alcuni partecipanti selezionati, nuove testimonianze e i saluti finali delle autorità presenti.

© Riproduzione riservata