Grande partecipazione per l’edizione 2025 dell’Urban Fest – Festival delle Aiuole, andata in scena il 26 e 27 luglio in Largo Guillot, nel quartiere di Sant’Agostino ad Alghero. Nonostante la concomitanza con altri eventi cittadini, il pubblico non è mancato, animando le piazzette del quartiere con entusiasmo. Organizzato dal Comitato Area Sant’Agostino insieme al CCN Sant’Agostino, il festival cresce ogni anno, portando musica, cultura, momenti formativi e socialità. Ampio spazio è stato riservato ai più piccoli, con giochi e gonfiabili, mentre gli stand drink&food hanno favorito l’incontro tra residenti e visitatori. Apprezzata la dimostrazione delle manovre salvavita a cura dei volontari di Oltre il Cuore Alghero ODV, così come la tavola rotonda sul verde pubblico, che ha visto tra i relatori l’assessore Roberto Corbia e il botanico Emmanuele Farris.

Grande successo anche per la musica live: sabato 26 con gli Arkeos e il loro “Dagli il via tour”, domenica 27 con il concerto della Vasco Rossi Tribute Band – Come nelle Favole, accolta da applausi e la lotteria, che ha distribuito buoni spesa fino a 700 euro. Presenti numerosi rappresentanti istituzionali: l’assessora Ornella Piras, l’assessora Raffaella Sanna, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. “Siamo felici di come è andata – commentano Luca Pais (Comitato Area Sant’Agostino) e Nicky Gesu (presidente CCN) –.

Il quartiere e le sue attività sono sempre più unite. Questo evento è solo una parte del lavoro che portiamo avanti tutto l’anno”. Il festival è realizzato con il patrocinio di Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Alghero Turismo, Regione Sardegna, Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana.

© Riproduzione riservata