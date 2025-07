Dopo le manifestazioni, la pulizia. A Sassari le diverse occasioni di intrattenimento promosse negli ultimi mesi hanno avuto come effetti collaterali, talvolta, la sporcizia lasciata su marciapiedi, pavimentazioni e tratti carrabili. La soluzione al problema nasce grazie alla sinergia tra pubblico e privato che ha già dato i suoi frutti da poco in Piazza Fiume. Dove il pavimento ha recuperato il lustro originario al termine dell’intervento, durato tre giorni, della Ds Servizi usando idropulitrici con caldaia interna, in grado di emettere un getto d’acqua calda, che rimuove a fondo le incrostazioni.

La novità consiste nel fatto che a pagare le operazioni sono state le stesse persone- i promoter Alessia Littarru e Ivan Scarpa -che hanno organizzato il recente evento dedicato ai sapori, alle musiche e alle tradizioni di Cuba. «Stiamo investendo moltissimo sul decoro della città e sulla sua capacità di essere attraente- afferma l’assessore all’Ambiente Pierluigi Salis -a misura di tutte e di tutti, sia residenti che provenienti da altre città della Sardegna, d’Italia, d’Europa o del mondo». «Si tratta- continua -di un processo integrato, che va dalle nuove regole sul conferimento dei rifiuti all’individuazione di strumenti sempre nuovi per non far ricadere sulla collettività il peso di cattive abitudini che col tempo, e con adeguate campagne di sensibilizzazione e comunicazione, intendiamo superare».

«Rappresenta davvero un buon esempio l’impegno anche finanziario di chi ha organizzato la festa – aggiunge il sindaco Giuseppe Mascia, che nei giorni scorsi ha verificato di persona le condizioni dell’asfalto – per consentire all’amministrazione di mantenere Sassari nelle migliori condizioni possibili di decoro». «A noi- concludono Littarru e Scarpa -è parso più che doveroso nei confronti dei cittadini e delle cittadine, dell’amministrazione e anche del buon senso. E’ un gesto di riconoscenza per una città che risponde sempre con entusiasmo alle iniziative e che merita di essere trattata con il massimo rispetto». Il prossimo intervento interesserà piazza Castello, ma è al vaglio di Palazzo Ducale la possibilità di programmarne altri nelle diverse piazze cittadine.

