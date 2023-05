Le pensiline delle fermate dell’autobus si vestono a festa per restituire decoro alle aree fronte porto di Porto Torres, dando sfogo al talento degli artisti.

Sì perché saranno proprio loro a creare un habitat immaginario in via Mare, grazie ad un progetto denominato “Gulliver” che renderà le fermate ospitali, luoghi di aggregazione dove si concentrerà una vera azione di sensibilizzazione creativa.

La proposta, diretta a valorizzare gli spazi per la collettività e la promozione delle arti e dei saperi locali, consiste in un intervento pittorico, decorativo ed installativo, da realizzarsi nelle fermate dell’autobus presenti nella passeggiata coperta di via Mare, in cui verranno realizzati disegni decorativi ispirandosi ai colori del mare, rompendo anche gli schemi con altri colori.

Per avviare il progetto, in area soggetta a regime vincolistico, il Comune ha richiesto le autorizzazioni agli enti competenti, fra cui la Soprintendenza archeologica Sassari – Nuoro, la Regione Sardegna e l’Autorità di sistema portuale, con le quali si è conclusa positivamente la conferenza di servizi.

