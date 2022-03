Dopo poche settimane dall'ultima pulizia generale ritorna una discarica via Funtana Cherchi, ubicata all'ingresso dell'agro di Porto Torres, appena dopo i semafori dell'ex strada 131. Rifiuti di ogni tipo si dipanano ai lati della strada per oltre 500 metri. Ma anche in altre strade vicinali dell'agro sono nate altre numerose discariche.

Un inno alla maleducazione e un calcio al senso civico. E stavolta non si può imputare nulla all'Amministrazione o al servizio di raccolta. È tutta colpa dei soliti maleducati che non trovano di meglio che deturpare il suolo pubblico, in una zona che sarebbe anche molto caratteristica.

Qualcuno nel recente passato è stato sanzionato. Anche duramente. Ma evidentemente non basta come deterrente. Inoltre le pulizie straordinarie fanno aumentare il costo del servizio raccolta, che grava sulle spalle del bilancio comunale e quindi di tutti i cittadini turritani.

