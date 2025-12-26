Intervento di rifacimento della pavimentazione della sala conferenze “Filippo Canu”, uno degli edifici di proprietà del Comune di Porto Torres, che ospita eventi culturali e di spettacolo.

Il lavoro per un importo di circa 48mila e 800 euro è stato affidato alla ditta f.lli Mette di Pozzomaggiore. La sala, situata nel corso Vittorio Emanuele, nel centro cittadino, è utilizzata dall’Amministrazione e messa a disposizione di terzi per lo svolgimento di eventi ed iniziative di carattere istituzionale e socio­culturale.

Da tempo però si era riscontrato un importante stato di deterioramento della pavimentazione in legno parquet, dovuto principalmente alle infiltrazioni di umidità che, a loro volta, hanno favorito la proliferazione di termiti del legno.

Una situazione che ha reso difficile l'organizzare alcune iniziative, pertanto si rende necessario procedere allo smantellamento del parquet deteriorato, al trattamento dell’area per la rimozione delle termiti e, infine, alla realizzazione e posa in opera del nuovo parquet.

