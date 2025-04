La sala del Museo del Porto, a Porto Torres, ha ospitato questa mattina la presentazione del nuovo percorso di formazione e qualificazione per Operatori socio sanitari, che sta per prendere il via grazie all’adesione di circa venti persone. Il percorso formativo è finanziato dal Comune turritano, che ha messo a disposizione 25 voucher del valore di 1.000 euro ciascuno, attraverso un bando riservato ai residenti turritani e predisposto dall’ufficio Politiche Sociali che ha lavorato in stretto contatto con l’assessora alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto.

I corsi saranno tenuti nell’Istituto Tecnico Nautico Mario Paglietti dall’ente di formazione Sosor e avranno una durata complessiva di 1000 ore, tra lezioni teoriche e tirocinio pratico: i partecipanti saranno seguiti da professionisti del settore, tra lezioni interattive e pratiche, ideali per un rapido inserimento nel mondo del lavoro - in strutture socio-sanitarie e assistenziali, ospedali, cliniche, RSA, centri per disabili e anziani, assistenza domiciliare. A conclusione del corso, dopo un esame finale di due giorni, verrà rilasciata una qualifica professionale come Operatore Socio Sanitario riconosciuta in tutta Italia e in Europa.

Alla presentazione dei corsi hanno preso parte l’assessore alle Politiche del Lavoro Salvatore Frulio, il consigliere Sebastiano Sassu, promotore dell’iniziativa, e Marta Manunta, responsabile Gestione Progetti di Sosor, che hanno illustrato le caratteristiche del corso e le opportunità lavorative per i partecipanti.

L'obiettivo è formare figure professionali in grado di fornire assistenza alla persona, sia sul piano fisico che psicologico, e istruire gli OSS a lavorare in équipe con altri professionisti del settore sanitario, come infermieri, medici e fisioterapisti.

