I teppisti si sono accaniti anche contro le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Un altro deprecabile atto vandalico ai danni delle stazioni posizionate nel parcheggio davanti alla baia di Balai, sul litorale di Porto Torres.

Una colonnina è stata completamente distrutta, strutture utilizzate non solo dai residenti ma dai tanti turisti che frequentano la zona. Non contenti una delle stazioni di ricarica è stata utilizzata come cestino portarifiuti.

Un gesto vile che si accomuna ad altri e numerosi atti incivili che regnano nel territorio. Atti contro il decoro, il patrimonio pubblico e diretti a distruggere la bellezza e l'ordine della città.

Nelle vicinanze non ci sono telecamere che potrebbero tornare utili nel riconoscimento di chi potrebbe aver compiuto il gesto. Così le bande di balordi proseguono indisturbate nell'opera di distruzione del patrimonio pubblico.

L'ultimo raid risale a domenica 3 febbraio, quando i vandali hanno fatto irruzione nel Nautico "Mario Paglietti" scaricando un intero estintore di polvere sui pavimenti del primo e secondo piano dell'edificio e sulle scale. In questo caso, però, i teppisti dovranno fare i conti con le telecamere.

