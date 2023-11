Muore d’infarto fulminante nella sua abitazione a Porto Torres. Inutile l’intervento immediato dell’elicosoccorso Areus. Nel pomeriggio è scattata l’emergenza. L’allarme è partito poco dopo le 17 quando l’uomo, 63 anni, residente nel centro di Porto Torres, ha avvertito un malore mentre si trovava nella propria casa.

L’ambulanza Avis è corsa immediatamente sul posto allertando anche l’elicottero del 118, atterrato d’urgenza pochi minuti dopo nella piazza degli Eroi dell’Onda, un ampio spazio sul lungomare che ha consentito al mezzo di toccare terra in sicurezza. In un attimo hanno coordinato i soccorsi.

Il medico e gli operatori sanitari hanno tentato ripetutamente di rianimarlo ma per l’uomo, entrato in stato di incoscienza, non c’è stato niente da fare. Nonostante l’attivazione di tutte le manovre da parte del medico, il 63enne non si è più ripreso.

