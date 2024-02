Uno scatto fotografico per celebrare l’amore. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Porto Torres vuole rendere omaggio, in modo originale, al mese dedicato all’amore in tutte le sue forme e alla Festa di San Valentino. Con questo intento, in piazza Umberto I, davanti al municipio è stata collocata un’installazione all’insegna del romanticismo, con tre grandi cuori, che offrirà anche l'occasione per promuovere Porto Torres sui social.

Nei prossimi giorni, infatti, sarà lanciato un contest fotografico e tutte le persone che si amano - senza distinzione di età e sesso - per tutto il mese di febbraio potranno scattarsi selfie o farsi ritrarre in uno scatto da pubblicare su Instagram e Facebook con l’hashtag #tiamopt taggando la pagina @portotorreseventi. Le fotografie più significative saranno pubblicate sulla pagina @portotorreseventi.

L’autore o l’autrice dello scatto che otterrà più like riceverà come premio la possibilità di entrare gratuitamente in alcuni tra i più importanti musei e aree archeologiche della Sardegna.

