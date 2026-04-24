Auto a fuoco nella notte a Porto Torres. È successo poco prima dell’una in via Rocco Chinnici, dove si trovava parcheggiata una Golf di proprietà di un dipendente Aou di Sassari. Il mezzo avvolto dalle fiamme è andato completamente distrutto.

Sul posto i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per limitare i danni. Dalle telecamere la conferma che si tratta di un atto doloso: le immagini mostrano un uomo incappucciato che si avvicina alla vettura e appicca il fuoco, prima di darsi alla fuga.

«Poteva succedere una tragedia - ha dichiarato il proprietario del mezzo - l’auto si trovava parcheggiata davanti ad un contatore del gas che alimenta circa dieci villette, le lingue di fuoco stavano per raggiungere quel quadro e non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere». La vettura è stata spostata prontamente per evitare danni ad altri mezzi in sosta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull’accaduto. Questa mattina il proprietario formalizzerà la denuncia. «Abbiamo paura - ha detto - perché non sappiano perché sia successo, non abbiamo nemici».

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