Un nuovo mezzo per la Compagnia barracellare di Porto Torres, un pick-up dotato di moduli antincendio per le emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendio.

Il veicolo, con doppia cabina e un serbatoio con capienza da 400 litri, è stato acquistato dal Comune turritano grazie al contributo della Regione Sardegna destinato al potenziamento delle Compagnie barracellari.

Tra i compiti principali della Compagnia rientrano, infatti, la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, la prevenzione e la repressione degli incendi, oltre alle attività di vigilanza a tutela del territorio.

La consegna ufficiale del mezzo è avvenuta questa mattina nella sede della Compagnia, nell'Hostel Balai, alla presenza del vicesindaco Alessandro Carta, del comandante dei barracelli Gavino Cuccu e della comandante della Polizia Locale Maria Caterina Onida.

Il pick-up che contribuirà a rafforzare il presidio della Compagnia sul territorio comunale è stato, benedetto da monsignor Salvatore Masia e da don Michele Murgia. «Abbiamo utilizzato il finanziamento - ha spiegato il vicesindaco Alessandro Carta - per un intervento mirato, finalizzato a dotare i barracelli di un mezzo moderno e funzionale. La consegna di oggi rappresenta anche l'occasione per ringraziare la Compagnia per il lavoro che svolge quotidianamente a servizio della comunità con spirito di servizio e in piena collaborazione con il Comune, la Polizia Locale e tutte le forze dell'ordine».

«Grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale - ha aggiunto il capitano Cuccu - abbiamo arricchito il nostro parco mezzi. La nostra compagnia è operativa in tutte le stagioni per la vigilanza del territorio ed è orgogliosa di rispondere sempre presente di fronte a ogni esigenza e necessità».

