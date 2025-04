Un centro di accoglienza e accompagnamento al lavoro per le donne vittime di violenza, un servizio che l’amministrazione comunale di Porto Torres intende garantire nel perseguimento degli obiettivi del progetto con capofila l’Università degli Studi di Genova intitolato “Femmes Libres” - Donne libere - nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Il Comune turritano risulta beneficiario di un importo pari a 249mila e 984 euro per lo svolgimento del proprio ruolo e delle relative attività previste dal progetto, che mira a rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo di infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale.

Il Comune preso atto del finanziamento ha approvato il piano finanziario di massima per l’importo complessivo di circa 250mila euro, di cui 60mila euro sono destinati all’acquisto di mobili, arredi e attrezzature per il centro di accoglienza, individuato in un immobile di proprietà dell’amministrazione comunale, in cui sono necessari interventi di manutenzione straordinaria. Un ulteriore quota è destinata ai rimborsi viaggio e trasloco nel programma di “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, mentre la somma di circa 184mila euro è indirizzata a coprire la spesa di altri servizi per la stessa categorie di persone.

© Riproduzione riservata