L’ufficio postale di Poste Italiane, in via Ettore Sacchi a Porto Torres, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a risolvere un guasto sull’impianto di climatizzazione, dopo la fuoriuscita di gas che ha costretto impiegati e utenti a sgomberare i locali.

Un disservizio per il quale l’azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede.

Per ridurre i disagi, da domani e per tutta la durata degli interventi, i clienti di via Ettore Sacchi potranno rivolgersi all’ufficio postale di via Ponte Romano, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35, dove è stato predisposto uno sportello dedicato ai clienti di Porto Torres Centro, dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie, e in cui è presente l’Atm Postamat. Sarà attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, e oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese) potrà essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni sul saldo e la lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

A disposizione dei clienti dell’ufficio postale di Porto Torres Centro anche la sede di Asinara Caladoliva (via Emilia), aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

