Porto Torres, tutto pronto per "Lu Fuggaroni di Sant'Antoni"Il ritrovo per tutti attorno al fuoco per diventare poi cumari e cumpari di fuggaroni
Ritorna la tradizione a Porto Torres, tracce dell’identità locale e dell’antico e suggestivo rito della benedizione del fuoco.
A Porto Torres, sabato 17 gennaio dalle ore 18, l’Atrio Comita davanti alle Cumbessias, le storiche costruzioni del complesso monumentale di San Gavino, ospiterà ancora una volta “Lu fuggaroni di Sant’Antoni” con il ritrovo per tutti attorno al fuoco per diventare poi cumari e cumpari di fuggaroni.
Un evento nato per ripristinare una tradizione bainzina, ovvero il quartiere di Santu Bainzu- San Gavino.
Dopo la messa il parroco monsignor Salvatore Masia benedirà il fuoco, pi la serata proseguirà in allegria con vino, prelibatezze e buona compagnia.
Ci sarà anche il salto del fuoco, effettuato attraversando le fiamme a coppie, tenendo ognuno in mano una estremità di una lunga asta in legno recitando in dialetto portotorrese alcune frasi rituali che rinsaldano l’amicizia.
L’iniziativa è organizzata dall’associazione Intragnas in collaborazione con la parrocchia dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario.