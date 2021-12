L'omicidio ancora impunito di Mario Sedda è una ferita profonda per tutta la comunità di Porto Torres. Il 39enne turritano è stato ucciso con una lama di ceramica e trovato senza vita il 1° aprile 2021 in via Sassari, all'entrata di Porto Torres, in un terreno vicino a delle villette.

Gli amici a Natale ne hanno voluto onorare la memoria con un murales (10 metri X 4) che ne ritrae perfettamente il volto e la sua tipica e inconfondibile espressione. E sono in tanti a fermarsi all'inizio della bretella che conduce dal rione Serra Li Pozzi alla strada per Platamona, il luogo dove si trova il murales, per ammirare e fotografare l’opera. Che immortala un uomo sfortunato, con una vita difficile alle spalle, ma che non aveva mai dato fastidio a nessuno. Per l'omicidio di Mario Sedda ancora non ci sono sviluppi ufficiali. L'ultima notizia risale al 22 ottobre, quando i carabinieri del Ris di Cagliari effettuarono alcuni rilievi e accertamenti nella zona in cui era stato trovato il corpo del turritano. Dopo di che ancora due mesi di silenzio.

