Bando pubblico per 149 stalli per le bancarelle da disporre nelle giornate della Festha Manna. Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l’avviso per le attività di commercio su area pubblica nell’ambito della Fiera di San Gavino che si svolgerà durante i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani il 7, 8 e 9 giugno.

Gli stalli sono classificati nel settore merci alimentari e non; settore opere del proprio ingegno (INGE); somministrazione alimenti e bevande a mezzo autobar (SOAB) o arrostitori (ARRO). La scadenza è prevista per il 23 maggio. Il Comune ha pubblicato il bando pubblico anche per l’assegnazione di 5 stalli riservati ai chioschi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle tre giornate dedicate alla Festha Manna. I termini ultimi per la presentazione delle domande è stato stabilito sempre per il 23 maggio. La disposizione prevede due chioschi in piazza Eroi dell’Onda, due in prossimità del Museo del Porto e uno in prossimità della Torres Aragonese.

© Riproduzione riservata