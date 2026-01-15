Un ponte tra culture diverse, un legame sempre più stretto tra la Spagna e la Sardegna, creato grazie ai giovani studenti, ospiti per una settimana presso le famiglie degli allievi dell’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres. Questa mattina nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, il sindaco Massimo Mulas ha incontrato le studentesse e gli studenti turritani dell'Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti e i loro coetanei galiziani provenienti dalla cittadina spagnola di A Pobra do Caramiñal, coivolti nell'attività formativa di scambio Erasmus + Pnrr.

Nell'ambito del progetto, 16 studenti turritani sono stati ospitati in Galizia lo scorso dicembre, mentre Porto Torres ha accolto 14 studenti spagnoli ricambiando, fino al 18 gennaio, l'esperienza di mobilità internazionale. Nei giorni scorsi hanno visitato la città turritana, spostandosi anche ad Alghero e Castelsardo. Il primo cittadino ha dato il benvenuto a tutti i ragazzi, accompagnati dal dirigente scolastico Daniele Taras e dai docenti Paolo Spiga e Giuseppe Campus, insieme ai colleghi spagnoli Carlos Lixò e Olalla Mata.

Con loro anche la professoressa Valentina Tuveri e il professor Pablo Vilches Palomino, organizzatori dello scambio sostenuto dalle amministrazioni comunali dei rispettivi territori e riconosciuto come esperienza dal grande valore educativo e istituzionale e come importante occasione di dialogo interculturale e di cooperazione europea.

«Ospitarvi nella sede del nostro Comune e nella nostra città - ha detto il primo cittadino - è un piacere immenso perché la vostra presenza simboleggia non solo la vocazione millenaria di Porto Torres agli scambi culturali, ma anche il valore umano di queste esperienze che va oltre ciò che si apprende sui banchi di scuola. Gli scambi interculturali ci rendono più ricchi e sono fondamentali soprattutto in un periodo storico come quello attuale, in cui in molte parti del mondo si erigono muri e barriere tra i popoli. Ringraziamo quindi la dirigenza e il corpo docente dell'istituto Paglietti e i colleghi spagnoli per aver reso possibile questa iniziativa che rafforza l'importanza dell'apertura al dialogo e al confronto».

Il dirigente Daniele Taras ha evidenziato l'entusiasmo degli studenti: «Crediamo nei gemellaggi e nel ruolo delle scuole come porte aperte al mondo. Per questo gli scambi continueranno anche con il sostegno delle amministrazioni e delle famiglie che hanno fornito un supporto fondamentale». «Porteremo nel cuore tutto ciò che di bello abbiamo avuto modo di conoscere qui a Porto Torres - hanno concluso gli ospiti spagnoli - e, in particolare, la grande ospitalità della comunità turritana»

