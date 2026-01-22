Nave bloccata in porto per gravi irregolarità in materia di sicurezza sulla navigazione. È emerso nello scalo marittimo di Porto Torres durante un’ispezione condotta dal Nucleo Port State Control (PSC), designato dalla Direzione marittima di Olbia, che ha riscontrato infrazioni sulla sicurezza su una nave mercantile battente bandiera non comunitaria, impegnata in operazioni commerciali nel porto turritano. I controlli hanno evidenziato carenze significative nella gestione e nel mantenimento dell’impianto antincendio di bordo, tali da compromettere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e risposta in caso di incendio.

Le gravi irregolarità emerse mettevano a rischio l’impatto sulla sicurezza dell’equipaggio, della nave e dell’ambiente marino. Viste le non conformità emerse, in applicazione delle convenzioni internazionali vigenti in materia di sicurezza della navigazione e tutela della vita umana in mare, l’Autorità competente ha disposto la detenzione dell’unità, che rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte. La nave potrà riprendere la navigazione solo dopo l’eliminazione di tutte le deficienze rilevate e a seguito di esito favorevole di una nuova ispezione da parte del Nucleo PSC. L’azione di controllo rientra nella costante attività svolta dall’Autorità Marittima e dal Nucleo Port State Control, finalizzata a garantire il rispetto degli standard internazionali di sicurezza, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell’ambiente marino.

