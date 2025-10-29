Si è liberato del braccialetto per poter molestare la ex e il suo nuovo compagno. E’ finito in manette un uomo di Porto Torres ritenuto responsabile dei reati di stalking e violazione di domicilio. E’ stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Sassari.

I militari avevano accertato che l’uomo, nei mesi scorsi, aveva inviato messaggi tramite i social, rendendosi inoltre responsabile di una serie di comportamenti molesti e invadenti nei confronti della donna e del nuovo compagno. Pertanto era stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Una misura che l’uomo non avrebbe rispettato, liberandosi del dispositivo.

I carabinieri hanno segnalato alla Procura di Sassari le violazioni riscontrate e l’uomo è stato giudicato incapace di rispettare le misure cautelari imposte. Attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.

