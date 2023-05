Grave incidente sulla statale 131 camionale, nel territorio di Porto Torres, al confine con il comune di Sassari. Lo scontro violento tra due auto ha provocato il ferimento di tre donne e un uomo. La più anziana, 82 anni, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda con quattro persone a bordo, in uscita da una rampa sulla camionabile, sbagliando manovra ha azzardato un’inversione di marcia per imboccare la strada in direzione Alghero. Proprio in quel momento sopraggiungeva da Sassari una Fiat 500 che procedeva verso Porto Torres.

Lo scontro è stato inevitabile. La donna di 82 anni, Francesca Tanda, è stata sbalzata fuori dall’auto e subito soccorsa dagli operatori sanitari della medicalizzata 118, che hanno provveduto a trasferire ancora cosciente la pensionata sull'elicottero. Ha riportato un grave trauma cranico. Altre due donne sono state trasportate al pronto soccorso di Sassari. Un’altra ambulanza ha prestato le prime cure all’uomo ferito, ma senza gravi conseguenze.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres che hanno supportato l’equipe medica e messo in sicurezza la strada. Presente anche la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Per oltre un'ora il traffico ha subito rallentamenti.

