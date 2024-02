Una donna di 36 anni, proveniente dall’hinterland sassarese, è finita in manette per concorso nel furto con destrezza di un portafoglio sottratto ad un anziano di 83 anni di Porto Torres.

L’episodio è avvenuto ieri, domenica 4 febbraio, all’interno del supermercato Lidl di via Principe di Piemonte. I militari del Radiomobile dei carabinieri di Porto Torres hanno anche denunciato in stato di libertà una sedicenne, un ventunenne ed un diciannovenne, tutti gravemente indiziati del concorso nel furto e del tentativo di utilizzare una delle carte di credito custodita nel portafoglio.

Al momento dello scippo l’anziano ha immediatamente chiesto aiuto. La pattuglia intervenuta prontamente sul posto, ha fermato la presunta colpevole insieme ai suoi fiancheggiatori al McDonald’s di Porto Torres, proprio mentre tentavano di utilizzare una delle carte di credito.

Alla vista dei militari hanno provato inutilmente di darsi alla fuga per disfarsi della refurtiva, in seguito recuperata in parte e restituita alla vittima. L’arresto della 36enne è stato convalidato e la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

