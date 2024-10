Stazione ferroviaria chiusa all’arrivo del treno. Un incubo durato oltre un’ora ma terminato, per fortuna, con un lieto fine.

L’episodio è successo, ieri sera a Porto Torres, quando due turiste sono scese dal treno, giunto in ritardo alla stazione di via Fontana Vecchia. L’ultimo arrivo ero previsto per le 18.34, ma sul tabellone si annunciava un ritardo.

L’addetto, probabilmente mal interpretando il messaggio, capisce che il treno, partito da Cagliari, sarebbe arrivato a Sassari, saltando la tappa a Porto Torres, fermata che sarebbe stata coperta da un pullman che da Sassari avrebbe accompagnato i passeggeri nella città portuale. Pertanto ha pensato di chiudere i cancelli della stazione ferroviaria di Funtana Vecchia con tanto di lucchetto.

Invece il treno ha rispettato la sua corsa e, seppure in ritardo, ha raggiunto la stazione di Porto Torres poco prima delle 19, quando ormai le porte dei cancelli erano sbarrate. Le due turiste, prese dalla disperazione, hanno allarmato il titolare dell’alloggio, Luca Calledda, che doveva ospitarle per la notte.

È iniziata così la disavventura durata per oltre un’ora, con tanto di intervento di carabinieri e polizia locale alla ricerca dell’addetto alla chiusura. Una volta contattato, l’uomo “ha liberato” le due donne aprendo il varco laterale della stazione. «Una cosa mai successa prima» ha detto, scusandosi di quanto accaduto.

© Riproduzione riservata