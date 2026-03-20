È sbarcato al porto di Porto Torres con a bordo della sua auto 2,5 chilogrammi di cocaina. L’uomo, uno spagnolo di 49 anni, è stato arrestato dai militari delle Fiamme gialle della Compagnia di Porto Torres, impegnati nei servizi di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Sassari.

Durante lo sbarco dalla nave proveniente da Tolone, i finanzieri, in collaborazione con i funzionari del Reparto locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno bloccato una vettura sospetta con a bordo un uomo. A seguito di accertamenti sui documenti e le risposte evasive fornite dal fermato, sono scattate le perquisizioni delle unità cinofile.

Il fiuto del cane antidroga Karma ha permesso di individuare un complesso meccanismo che consentiva la rimozione del tachigrafo, nascondendo un vano realizzato nel cruscotto del veicolo, sul lato del guidatore. All’interno sono state rinvenute due buste contenenti “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 2,5 chilogrammi.

La droga è stata sottoposta a sequestro e il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto il trasferimento in carcere a Bancali con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti.

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