Colto da malore mentre pescava al largo del mare del Golfo dell’Asinara. La Guardia Costiera di Porto Torres è intervenuta, questa mattina, per un’attività di soccorso in mare nei confronti di due pescatori che si trovavano in navigazione nello specchio acqueo antistante lo stagno di Pilo, a bordo di un gozzo in legno.

Uno dei due, un 50enne sassarese, ha accusato un dolore al petto e al braccio, un rischio di infarto che ha richiesto l’immediato intervento dei mezzi di soccorso della Capitaneria.

La motovedetta Sar CP 871 ha raggiunto l’unità da pesca e ha provveduto al trasbordo dell’uomo, successivamente sbarcato presso la banchina della Capitaneria di porto di Porto Torres.

Una volta a terra, il paziente è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasferito in ambulanza all'ospedale civile di Sassari per i necessari accertamenti clinici.

L’attività di soccorso si è svolta regolarmente grazie al tempestivo coordinamento tra la Guardia Costiera e i servizi del 118.

