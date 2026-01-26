La lettura come buon calmante, uno dei segreti della longevità, perché leggere libri allunga la vita. Lo sa bene anche Maddalena Sardo, la nuova centenaria di Santa Maria Coghinas che ha tagliato il traguardo secolare davanti ad una grande torta, un evento festeggiato tra l’affetto dei familiari e i tanti compaesani che hanno condiviso con lei un momento di gioia. Anche il Comune di Santa Maria Coghinas si è unito ai festeggiamenti per i cento anni di Maddalena Sardo, arrivata a toccare un traguardo importante, in salute e serenità, con il sostegno dei libri e di una vita sana.

A portare gli auguri a nome di tutta l'amministrazione comunale, è stato il sindaco Pietro Carbini.

Continua dunque ad aumentare il numero dei centenari nell'Isola. La Sardegna è una delle cinque Blue Zones del mondo, aree in cui la popolazione si distingue per la longevità eccezionale. Gli abitanti di questa regione, infatti, non solo vivono più a lungo, ma godono anche di una qualità di vita superiore, con molti individui che superano i 90 e i 100 anni in piena salute.

