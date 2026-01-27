Riaprono al pubblico gli uffici Sau, cassa ticket e Cup, presso il poliambulatorio di Andriolu a Porto Torres. La disposizione è sta presa dal Distretto Asl di Sassari che ha comunicato la ripresa regolare delle attività.

Il trasloco, provvisorio, degli uffici nella strutturare mobile, adiacenti ai locali di Andriolu, si è reso necessario per consentire i lavori di ristrutturazione della struttura che ospita il Poliambulatorio. I lavori, resi possibili grazie ai fondi Pnrr, dovrebbero concludersi entro la primavera e rappresentano un importante intervento che andrà a migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione.

I nuovi locali sono particolarmente accoglienti, dotati di sala d’attesa e servizi igienici dedicati e assenza di barriere architettoniche. Nei giorni scorsi è stato attivato l’Ambulatorio Infermieristico Territoriale (AIT) dove opera l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) che avrà la responsabilità di valutare i bisogni assistenziali dell’utente e pianificare, attraverso un processo di codifica basato sulle evidenze scientifiche, interventi assistenziali individuali o di gruppo per i quali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, sarà possibile costruire piani di prevenzione e di cura personalizzati.

© Riproduzione riservata