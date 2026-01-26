Grave incidente questo pomeriggio, poco prima delle 14, sulla provinciale 43 nelle campagne di Bonorva.

Un uomo ha perso il controllo dell’auto sull’asfalto bagnato e il veicolo si è ribaltato, gravi le condizioni del ferito.

Sul posto è intervenuto infatti l’elisoccorso del 118, dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri di Bonorva. I Vigili del fuoco di Macomer hanno invece provveduto alla messa in sicurezza della strada e al ripristino della viabilità.

(Unioneonline)

