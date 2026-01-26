Auto si ribalta nelle campagne di Bonorva: un ferito, interviene l’elisoccorsoLo schianto questo pomeriggio sull’asfalto bagnato della provinciale 43
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente questo pomeriggio, poco prima delle 14, sulla provinciale 43 nelle campagne di Bonorva.
Un uomo ha perso il controllo dell’auto sull’asfalto bagnato e il veicolo si è ribaltato, gravi le condizioni del ferito.
Sul posto è intervenuto infatti l’elisoccorso del 118, dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri di Bonorva. I Vigili del fuoco di Macomer hanno invece provveduto alla messa in sicurezza della strada e al ripristino della viabilità.
(Unioneonline)