È stata rinviata al 3 e 4 giugno l'edizione di Monumenti aperti programmata per il 20 e 21 maggio. Alla base della decisione, proposta dagli organizzatori di Imago Mundi, le previsioni meteo che promettono una significativa ondata di piogge. «Il Comune di Sassari ha rinviato la Cavalcata - spiega l'assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco - e per lo stesso motivo abbiamo acconsentito a spostare di due settimane Monumenti Aperti. La sicurezza viene prima di tutto: decine di ragazzi passeranno due giornate all'aperto in siti come Su Crocifissu Mannu e la Città romana. Per garantire la loro incolumità e per rassicurare le famiglie, abbiamo valutato di non esporre gli studenti a un rischio inutile. Oltretutto c'è la realistica possibilità che ci sia una bassa affluenza a causa del maltempo. Ringraziamo Imago Mundi, tutti i volontari, le associazioni, le istituzioni e le scuole per aver dato la disponibilità a effettuare questo rinvio. Se il tempo lo consentirà, il 3 e il 4 giugno Porto Torres potrà così presentare al meglio i propri tesori».

Lo spostamento al 3 e 4 giugno della Cavalcata Sarda e di Monumenti Aperti ha portato l'amministrazione comunale alla decisione di rinviare al 25 giugno il Palio di Santu Bainzu, già programmato per il 4 giugno alle 16. La decisione è stata adottata per evitare sovrapposizioni tra eventi di grande richiamo. Per la Giostra Equestre si tratta di un ritorno dopo alcuni anni di sospensione: la spettacolare corsa all'anello con cavalieri e amazzoni in gara si svolgerà nel lungomare alle spalle della Torre Aragonese. I cavalieri si sfideranno percorrendo a gran velocità la lingua di sabbia lunga 350 metri dove saranno posizionati gli anelli da centrare nelle tre differenti discese. A conclusione della manifestazione dopo la premiazione seguirà un intrattenimento musicale.

