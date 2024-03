«Non vedo l’Fsru, posizionata a Porto Torres, come un problema, ma come un’opportunità per tutta la Sardegna, un vantaggio nel momento in cui riusciamo a comprendere la valenza dell’impianto».

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas risponde così al capogruppo Psd’Az Bastianino Spanu, che ha sollecitato la convocazione della commissione Ambiente per dare il via ad un’assemblea pubblica e discutere sull’impatto ambientale del rigassificatore Fsru da posizionare nel porto industriale.

«Le compensazioni non sono oggetto di ragionamento o trattativa, ma sono dovute ad un territorio nel momento in cui ospita una infrastruttura di questo tipo», osserva il sindaco. «La differenza sta nel capire perché e con quale modalità lo stai posizionando. Se l’impianto è finalizzato a trattare un quantitativo di combustibile che ha una ricaduta esclusivamente necessaria al territorio del nord ovest della Sardegna, è un discorso. Se poi l’impianto ha una valenza regionale, dobbiamo fare altri ragionamenti, ma se ancora, come penso, l’impianto è destinato a rappresentare una sicurezza energetica nazionale, qui occorre sedersi ad un tavolo con Regione e Governo per discutere di compensazioni generali rispetto ad un'azione politica e governativa su investimenti che mancano ad un’intera isola».

Il capogruppo Psd’Az spinge su alcune vertenze che interessano Eni e Snam. «Mi auguro che si cominci a prendere iniziative forti sul tema rigassificatore visto che il sindaco ha confermato quello che noi andavamo dicendo, ovvero che tutte le decisioni del governo vengono calate dall’alto. È necessario convocare una assemblea della comunità turritana per parlare del rigassificatore». Il primo cittadino replica: «Sono disponibile a discutere di tutti i temi, c’è già stato un incontro con Legambiente per parlare di Fsru e mi aspetterei che, in un nuovo percorso, le cose non calino dall’alto né a livello regionale e neppure da parte del Governo che continua sulla stessa linea. Ancora stiamo discutendo senza avere numeri in mano».

© Riproduzione riservata