Raid vandalico e furto nella scuola del Liceo scientifico dell'Istituto superiore Paglietti di Porto Torres. Nella notte ignoti, dopo aver forzato una porta antipanico nella sala mensa, si sono introdotti all'interno dei locali della scuola asportando il denaro contenuto all'interno di un distributore automatico di snack e bevande.

I vandali hanno danneggiato due macchinette, ma sono riusciti a portare via una sola gettoniera. All'interno l'incasso raccolto in questi giorni, ancora da quantificare. La scuola era già stata presa di mira in altre occasioni, pur essendo dotata di allarme.

I distributori automatici svaligiati al liceo scientifico di Porto Torres (foto Pala)

Ad accorgersi dell’incursione è stato il personale non docente, nel momento di apertura della scuola. L'allarme è stato lanciato dagli insegnanti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia di Porto Torres.

© Riproduzione riservata