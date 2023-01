Strade poco sicure, senza illuminazione, prive di segnaletica e con un indice di incidenti che continua a salire. In questo stato si trovano alcune importanti arterie stradali del territorio cittadino di Porto Torres, dove gli automobilisti, che spesso non rispettano il Codice della strada, sfrecciano a forte velocità come fossero in una pista di Formula uno.

«Abbiamo raccolto le segnalazioni dei residenti di alcune zone, come via Tramontana, via Lussu e via Pertini - spiega Bastianino Spanu, capogruppo Psd’Az – e quello che ne viene fuori è un dossier che mette in evidenza criticità e necessità di intervento, anche con dissuasori e limiti di velocità a 30 chilometri orari, provvedendo contestualmente all’installazione della segnaletica verticale e orizzontale».

Gli stessi residenti di via delle Vigne lamentano la mancanza di sicurezza e la pericolosità della strada, dove le auto transitano a velocità che superano i limiti previsti per il centro urbano. Implorano dossi rallentatori e delineatori di margine nei punti di intersezione più a rischio con le vie laterali per la fuoriuscita dei veicoli.

«In via Lussu e via Pertini occorre invertire il senso di marcia per i continui rischi che quotidianamente si corrono - aggiunge Spanu – senza trascurare le condizioni di alcune strade, dissestate con condizioni spesso pietose del manto stradale, poco illuminate soprattutto nei punti di attraversamento, con strisce pedonali ormai consumate».

