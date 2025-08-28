Quattro bagnini lavoravano in nero: sospeso uno stabilimento nel SassareseRaffica di ispezione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro
Controlli senza sosta nell'ultimo periodo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari sugli stabilimenti balneari.
Nei giorni scorsi è stata sospesa un’attività in cui, su 5 dipendenti impiegati come bagnini, 4 erano senza la preventiva comunicazione di assunzione. Uno di loro risultava anche essere uno straniero privo di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il titolare dello stabilimento ha ricevuto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per l’occupazione di lavoratori irregolari, che per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Gli ispettori hanno accertato anche la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.